Подмосковье 10 мая 2023, 16:33 Пассажиры совершили более 5,6 миллиона поездок в автобусах Подмосковья с 6 по 9 мая Минтранс Подмосковья

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С 6 по 9 мая пассажиры совершили более 5,6 миллиона поездок в автобусах Московской области. Более половины транзакций было зафиксировано в «Мострансавто». В региональном Минтрансе отметили, что в День Победы жители и гости Подмосковья проехали на автобусах около 1,3 миллиона раз.

Больше всего поездок совершили 6 мая — свыше 1,5 миллиона. Чаще всего с 6 по 9 мая на общественном транспорте ездили в Балашихе. За четыре дня там зафиксировано почти 320 тысяч трансакций.

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В большинстве случаев пассажиры оплачивали проезд банковской или социальной картами, однако «Тройка» и «Стрелка» также пользовались популярностью — с их помощью было проведено около миллиона транзакций.

Всего за первые и вторые майские праздники жители и гости Подмосковья совершили почти 10 миллионов поездок на регулярных автобусных маршрутах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность своевременной реконструкции дорог в Подмосковье. Так, в этом году в Мытищах приведут в порядок 24 дороги.

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