Подмосковье 02 мая 2023, 14:41 Пассажиры совершили более 4 миллионов поездок в автобусах Подмосковья в майские праздники Минтранс Подмосковья

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Более четырех миллионов поездок на автобусах зафиксировали на первых майских праздниках в Подмосковье. В Минтрансе региона отметили, что пик перевозок пришелся на 29 апреля.

За три выходных дня жители и гости Подмосковья ездили в автобусах 4,2 миллиона раз. Больше двух миллионов поездок пришлось на долю компании «Мострансавто». Самым загруженным днем оказалось 29 апреля, когда автобусы перевезли 1,6 миллиона пассажиров.

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Чаще всего поездки оплачивались банковскими картами. По картам «Стрелка» и «Тройка» зафиксировано более 773 тысяч оплат.

Больше всего поездок совершили по маршрутам в Балашихе. За три дня там зафиксировано более 246 тысяч трансакций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье сделают выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными дорогами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

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