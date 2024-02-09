Подмосковье 09 февраля 2024, 16:24 Пассажиры совершили более 2 миллионов поездок на трамваях и троллейбусах Подмосковья в январе ресс-служба администрации городского округа Химки

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В первый месяц 2024 года жители и гости Московской области совершили около 2,5 миллиона поездок на трамваях и троллейбусах. В региональном Минтрансе сообщили, что трамваем воспользовались около 1,4 миллиона раз, а в троллейбусе зафиксировали свыше миллиона поездок.

На сегодняшний день троллейбусный парк есть в трех муниципалитетах: Химках, Подольске и Видном, трамвайный — только в Коломне.

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В январе самыми популярными трамвайными маршрутами стали: № 2 и № 4. Чаще всего пассажиры пользовались троллейбусными маршрутами № 202 в Химках и № 3. «Химки (ул. Дружбы) — Москва (м. Планерная)» — порядка 142 тысяч поездок и № 3 в Подольске.

Напомним, что в троллейбусах и трамваях также действует бесконтактный способ оплаты: оплатить проезд можно банковскими или социальными картами, а также «Стрелкой» или «Тройкой».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

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