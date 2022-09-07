Пассажиры смогут выбрать дизайн салона новых автобусов в Подмосковье | 360°

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Пассажиры смогут выбрать дизайн салона новых автобусов в Подмосковье

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Голосование за выбор обивки сидений началось на портале «Добродел». Жители Подмосковья определят, какими будут новые автобусы Мострансавто.

Отдать свой голос за один из пяти предложенных дизайнов обивки сидений можно до 18 сентября. Такое голосование впервые проводится в Московской области.

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«Образцы ткани были специально разработаны для компании „Мострансавто“. Мы предлагаем нашим пассажирам самим определить внешний вид сидений в автобусах. Вариант узора, получивший наибольшее количество голосов, мы внесем в техническое задание на производство автобусов среднего класса марки ЛиАЗ-4292, которые затем будут переданы в нашу компанию», — рассказали в пресс-службе «Мострансавто».

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Принять участие в голосовании может любой пользователь, зарегистрированный на портале госуслуг. Предложенные материалы обладают высокой износостойкостью и прочностью, долговечны и неприхотливы в уходе. Ткань обработана тефлоновой пропиткой, устойчивой к загрязнению, а также антибактериальной защитой, позволяющей сделать автобусы безопаснее для здоровья пассажиров.

В августе этого года в компанию передали 110 новых автобусов ЛиАЗ-4292.  Большую их часть предоставили Подольску, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Другие вышли на линии в Химках, Люберцах, Одинцове и Красногорске.

Добродел

Автобусы

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