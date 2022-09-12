Пассажиры смогут выбрать дизайн кресел в электричках Подмосковья | 360°

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Пассажиры смогут выбрать дизайн кресел в электричках Подмосковья

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Центральная пригородная пассажирская компания и «Трансмашхолдинг» проведут тестирование новых кресел в электричках с 12 сентября. Оно пройдет на Казанском вокзале. Пассажиры смогут оценить сиденья и выбрать самый лучший вариант.

На суд жителям представят разные кресла. Желающие смогут сравнить их со старыми моделями и отдать голос за то, что понравилось больше всего. Стенд с моделями будет находиться в зале ожидания № 3, он будет доступен до 16 сентября, с 09:00 до 18:00.

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С одной стороны стенда будут старые модели сидений, с другой — новые, с углублением в спинке и увеличенным расстоянием между креслами. Мнение можно оставить, заполнив анкету.

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