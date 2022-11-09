Пассажиры смогут оставить обращения по работе автобусов Подмосковья через чат-бот | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 13:59 Пассажиры смогут оставить обращения по работе автобусов Подмосковья через чат-бот

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«Мострансавто» начал тестирование нового чат-бота в Telegram. С его помощью пассажиры смогут оставлять обращения и предложения, прикрепив фото и видео, рассказали в Минтрансе региона.

Умного помощника будут улучшать — позже через него можно будет узнать расписание автобусов, места покупки транспортных карт, номера телефонов диспетчерских служб и адреса автостанций.

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«Мы стремимся расширить каналы взаимодействия с пассажирами, которые, в свою очередь, смогут получать быстрые ответы на наиболее распространенные вопросы. С учетом текущей популярности мессенджера Telegram такой инструмент будет востребованным», — отметил глава компании Сергей Кайгородов.

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Тестовый режим перейдет в обычный в ближайшие недели. Прошлые каналы коммуникации также продолжат работу — оставить обращения можно будет по Единой линии +7 (800-70) 0-31-13, в соцсетях и на сайте «Мострансавто».