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    22 августа 2022, 20:41

    Пассажиры смогут использовать билеты на электрички для экспрессов на Казанском наравлении

    Ирэна Вороник

    В рамках подготовки Казанского направления к запуску МЦД-3 продолжаются масштабные работы по улучшению железной дороги на участке от Казанского вокзала до станции Перово. Специалисты РЖД отметили, что им нужно дополнительное время для качественного завершения всех работ.

    Пассажиры смогут использовать билеты на электрички для экспрессов на Казанском наравлении

    В итоге до утра 5 сентября пришлось значительно изменить график движения пригородных поездов на Казанском направлении. Дело в том, что будут проводиться работы по переключению пути на участке Казанский вокзал — Перово.

    У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также режим остановок. На указанном участке курсирование продолжится по первому, третьему и четвертому путям. Некоторые поезда проследуют до Казанского вокзала с возросшими интервалами. Некоторые вообще временно выведут из расписания.

    Чтобы поездки были более комфортными, проезд в экспрессах будет разрешен по билетам на обычные электрички. Таким образом получится распределить пассажиропоток более равномерно между всеми поездами в часы пик. Опция действует до окончания проведения работ по будням с 6 до 10 и с 17 до 20 часов на станциях, где останавливаются экспрессы.

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