Пассажиры смогут использовать билеты на электрички для экспрессов на Казанском наравлении

В рамках подготовки Казанского направления к запуску МЦД-3 продолжаются масштабные работы по улучшению железной дороги на участке от Казанского вокзала до станции Перово. Специалисты РЖД отметили, что им нужно дополнительное время для качественного завершения всех работ.

В итоге до утра 5 сентября пришлось значительно изменить график движения пригородных поездов на Казанском направлении. Дело в том, что будут проводиться работы по переключению пути на участке Казанский вокзал — Перово.

У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также режим остановок. На указанном участке курсирование продолжится по первому, третьему и четвертому путям. Некоторые поезда проследуют до Казанского вокзала с возросшими интервалами. Некоторые вообще временно выведут из расписания.

Чтобы поездки были более комфортными, проезд в экспрессах будет разрешен по билетам на обычные электрички. Таким образом получится распределить пассажиропоток более равномерно между всеми поездами в часы пик. Опция действует до окончания проведения работ по будням с 6 до 10 и с 17 до 20 часов на станциях, где останавливаются экспрессы.

Дороги продолжают строить в Подмосковье. Сейчас в регионе реализуют 50 проектов, многие из которых планируют сдать досрочно. О том, как удается открывать новые объекты раньше запланированного, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.