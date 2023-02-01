Подмосковье 01 февраля 2023, 17:03 Пассажиры сэкономили по социальным картам 4 миллиарда рублей на коммерческих маршрутах Подмосковья за год

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В течение года на всех коммерческих маршрутах Московской области проезд можно было оплатить с помощью социальной карты. Таким образом жители Подмосковья сэкономили 4,2 миллиарда рублей за указанный период.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что в прошлом году пассажиропоток на данных маршрутах увеличился на 33%, до 128 миллионов человек.

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«Всего в прошлом году на всех маршрутах региона зафиксировано 700 миллионов транзакций, из которых 45% — льготники», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

Льготным проездом в 2022 году воспользовались 312 миллионов раз, что превышает показатели 2021 года на 20%. Недополученные доходы за предоставленные льготы и скидки перевозчикам компенсируют из бюджета региона.

Самым популярным коммерческим маршрутом с использованием социальных карт оказался № 27 «ЖК „Рублевский“ — Новая Трехгорка — инновационный центр „Сколково“ — станция Одинцово — ЖК „Гусарская баллада“». Там было зафиксировано 1,7 миллиона поездок.

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