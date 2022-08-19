Пассажиры проехались на самом коротком и наиболее протяженном маршруте Подмосковья 577 тысяч раз

Жители и гости Подмосковья совершили 577 тысяч поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах с начала года. Об этом рассказали в Минтрансе области.

Самый короткий маршрут Подмосковья — № 12, который следует станции Железнодорожной до микрорайона Ольгино в Балашихе. Его протяженность — 3,2 километра, время в пути — 14 минут. Им воспользовались 556 тысяч раз с начала года. Это на 67% больше, чем за такой же период прошлого года.

Наиболее протяженный маршрут «Мострансавто» № 327к находится в Раменском. Он следует от Перхурово до метро Котельники. Его длина — 192,4 километра, а время пути занимает почти четыре часа. На нем проехали почти 21 тысяча человек.

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