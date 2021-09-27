Пассажиры подмосковного транспорта смогут экономить по 10 рублей на каждой поездке до 31 декабря

В подмосковных автобусах, троллейбусах и трамваях можно сэкономить 10 рублей во время каждой поездки. Акция действует для пассажиров, оплачивающих проезд картой «Мир» любого банка. Скидка действует в наземном транспорте, где есть терминалы для бесконтактной оплаты.

«Мы подошли к вопросу предоставления скидки пассажирам Подмосковья комплексно. Пользоваться общественным транспортом со скидкой по „Миру“ можно на территории всей Московской области. Если нужно добраться до столицы, а такая необходимость возникает каждый день у огромного числа людей, то для держателей национальных платежных карт на МЦД действует скидка до 20 рублей», — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Источник фото: телеканал «360»

Акцию запустила платежная система «Мир» совместно с правительством Московской области. Схема действий проста: достаточно приложить карту к валидатору. Сумма поездки спишется сразу со скидкой.

Источник фото: телеканал «360»

Акция продлится до 31 декабря. Подробные условия можно найти на сайте платежной системы и в мобильном приложении «Привет, Мир».