Пассажиры подмосковного такси перевезли более двух тысяч питомцев с начала года

С начала текущего года водители подмосковных такси перевезли больше двух тысяч питомцев. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, чаще всего пассажиры перевозили собак мелких пород, иногда — более крупных. Все это составило примерно половину от общего числа поездок с животными. Еще 30% пассажиров перевозили кошек, 20% — пернатых, грызунов и даже черепах.

«Я много раз перевозил животных, самое интересное — черепашка в банке и милый хомяк в шаре. К сожалению, пассажиры заказывают такси, не предупреждая о наличии животного. Хорошо, если ещё питомец в переноске или клетке, но, чаще всего животных держат на руках, после поездки остаётся шерсть пушистых пассажиров на сиденье. Пользователям услуг такси нужно обязательно предупреждать о животных, ведь у водителя может быть аллергия на шерсть и это может отразиться на поездке», — поделился водитель из таксопарка Жуковского округа.

Есть некоторые правила перевозки животных в салоне такси. Сначала нужно указать о наличии животного и о том, как оно будет транспортироваться. Для собак крупных пород обязательны поводок и намордник. Если питомец лиянет, то нужно предусмотреть для него накидку в салон.

Кошек нужно перевозить в специальной сумке. Во время поездки нельзя, чтобы животное перемещалось по салону, потому что это может отвлечь водителя и привести к аварии. Грызунов, птиц и различных рептилий необходимо перевозить в специальных приспособлениях. «На коленях» осуществлять поездку с таким видом животных запрещено. Отметим, что водитель вправе отказать в поездке пассажиру, который не соблюдает правила транспортировки питомцев.