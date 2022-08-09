Пассажиры Подмосковья стали на 50% чаще пользоваться «Тройкой»

Пассажиры Московской области совершили 15 миллионов поездок по карте «Тройка» в автобусах региона. Юбилейная оплата проезда была зафиксирована на маршруте № 441 «Жуковский — метро „Котельники“» в Люберцах.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что юбилейным пассажиром стал Александр Свиридов. Он пользуется картой уже несколько лет и совершает по ней примерно три поездки в день, экономя порядка 700 рублей в месяц. Пассажиру нравится накопительная система скидок — после каждой десятой поездки она будет увеличиваться на 7%, а после 50 поездок проезд станет дешевле на целых 35%.

«Компания вручила юбилейному пассажиру альбом с десятью уникальными коллекционными дизайнами карт „Тройка“, созданными специально для разных регионов России», — рассказала генеральный директор компании «СберТройка» Валерия Матюхина.

Оплатить проезд картой «Тройка» во всех автобусах подмосковных перевозчиков стало возможным с февраля 2021 года.

«Если сравнить аналогичный период прошлого года, то оплата по данным картам выросла на 50%. С января было совершено около 10 миллионов поездок. Чаще всего картами „Тройка“ пользуются жители Химок — 1,2 миллиона оплат. На втором месте Одинцово — 700 тысяч транзакций. Третье место занимает Подольск — свыше 650 тысяч поездок», — отметила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

За счет системы лояльности пассажиры сэкономили 18 миллионов рублей. С пунктами продаж и пополнения карт «Тройка» и «Стрелка» можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.