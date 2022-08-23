Пассажиры Подмосковья стали чаще оплачивать проезд социальными картами

Пассажиры подмосковных автобусов совершили около 200 миллионов поездок при помощи социальных карт. Большинство из них — в Балашихе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

По сообщению МТДИ, в Балашихе социальными картами оплатили проезди 12 миллионов раз, в Коломне — 11 миллионов, а в Одинцове — 9 миллионов. Как рассказала зампред правительства области Анна Кротова, число льготных поездов составило более 45% от их общего числа. Использование социальных карт стало популярнее на 20% по сравнению с прошлым годом.

«Сейчас в Подмосковье для льготных категорий граждан Московской области доступен бесплатный проезд на более двух тысячах маршрутах, вне зависимости от того, социальный это маршрут или коммерческий», — добавила она.

Самыми популярными у льготников оказались маршрут № 2 в Коломне — около 1,5 миллиона поездок. Маршрут № 1 в Королёве — 1,4 миллиона оплат и маршрут № 22 в Пушкине — 1,3 миллиона транзакций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что МЦД-3 и МЦД-4 запустят в 2023 году.