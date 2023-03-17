17 марта 2023, 17:43
Пассажиры Подмосковья совершили свыше 6 миллионов поездок по карте «Тройка» с начала года
Пассажиры могут оплачивать проезд картой «Тройка» два года — за это время их использовали свыше 33,7 миллиона раз. С начала года по ним совершили более 6,1 миллиона поездок.
Как рассказали в Минтрансе, чаще всего «Тройку» использовали в Химках — там ей оплатили проезд около 700 тысяч раз в этом году. Самым популярным маршрутом при этом стал № 43 до метро станции «Ховрино».
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С прошлого года «Тройкой» также можно оплатить проезд во всех автобусах Подмосковья.
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Оплату проезда в автобусах Подмосковья будут контролировать при помощи современных технологий, об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Автобусы
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