Подмосковье 14 июля 2023, 17:53 Пассажиры Подмосковья совершили более 190 миллионов поездок по социальным картам с начала года Минтранс Подмосковья

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С начала года пассажиры Московской области совершили более 190 миллионов поездок с помощью социальной карты. Отмечается, что это на 15% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

В Минтрансе Подмосковья заявили, что на региональных маршрутах совершили около 165 миллионов поездок с помощью социальных карт жителя Подмосковья и более 25 миллионов — по картам москвича.

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Самыми популярными маршрутами у пассажиров в этом году стали: № 121 в Одинцове, № 2 в Коломне и № 368 в Долгопрудном.

Жителям Подмосковья напоминают, что льготы по соцкарте действуют на всех городских, пригородных и междугородних маршрутах общественного транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом автовокзале в Бронницах. Его открытие стало одним из самых значимых для местных жителей событий.

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