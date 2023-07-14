14 июля 2023, 17:53
Пассажиры Подмосковья совершили более 190 миллионов поездок по социальным картам с начала года
С начала года пассажиры Московской области совершили более 190 миллионов поездок с помощью социальной карты. Отмечается, что это на 15% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.
В Минтрансе Подмосковья заявили, что на региональных маршрутах совершили около 165 миллионов поездок с помощью социальных карт жителя Подмосковья и более 25 миллионов — по картам москвича.
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Самыми популярными маршрутами у пассажиров в этом году стали: № 121 в Одинцове, № 2 в Коломне и № 368 в Долгопрудном.
Жителям Подмосковья напоминают, что льготы по соцкарте действуют на всех городских, пригородных и междугородних маршрутах общественного транспорта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом автовокзале в Бронницах. Его открытие стало одним из самых значимых для местных жителей событий.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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