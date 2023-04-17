Подмосковье 17 апреля 2023, 14:16 Пассажиры Подмосковья совершили более 1,3 миллиона поездок на автобусах на Пасху Минтранс Подмосковья

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В пасхальное воскресенье, 16 апреля, жители и гости Московской области проехались на автобусах более 1,3 миллиона раз. Более 700 тысяч поездок пришлись на общественный транспорт «Мострансавто».

Больше всего поездок совершили в Балашихе. За сутки в округе оплатили проезд около 75 тысяч поездок.

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«По поручению губернатора Андрея Воробьева в пасхальную ночь был продлен режим работы наземного транспорта, чтобы все желающие смогли комфортно и безопасно доехать до храмов и вернуться домой после богослужений», — сообщила зампред правительства региона Анна Кротова.

Сейчас автобусы курсируют по обычному графику. Оплатить проезд на маршрутах можно с помощью банковских, транспортных карт «Тройка» и «Стрелка» или льготным проездным.

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