Пассажиры сэкономили шесть миллионов рублей при оплате картой «Мир» в автобусах Подмосковья за месяц | 360°

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Пассажиры сэкономили шесть миллионов рублей при оплате картой «Мир» в автобусах Подмосковья за месяц

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За месяц пассажиры общественного транспорта Подмосковья сэкономили около 6,5 миллиона рублей благодаря оплате по картам «Мир». Получить скидку можно при использовании мобильных приложений Mir Pay или Samsung Pay.

Как напомнили в Минтрансе, акция заработала в регионе 1 сентября и продлится до конца года. По ней пассажиры получают скидку десять рублей при оплате картами «Мир». Благодаря этому число оплат при помощи смартфонов выросло вдвое.

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Большинство поездок по картам «Мир» пассажиры совершили на маршрутах № 22 «станция Пушкино — Ивантеевка» в Пушкино, № 2 «улица Спирина — Поликлиника — площадь Советская — Голутвин — з-д ЖБИ — улица Спирина» в Коломне и № 368 «станция МЦД Долгопрудная — Москва» в Долгопрудном.

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Подробные условия акции можно узнать на сайте или в приложении «Привет, Мир!».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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