Подмосковье 21 апреля 2023, 13:48 Пассажиры Подмосковья сэкономили по карте «Тройка» 20 миллионов рублей с начала года Минтранс Подмосковья

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С начала 2023 года пассажиры Московской области сэкономили 20 миллионов рублей, оплачивая проезд «Тройкой». Ежедневный пассажиропоток в Подмосковье по карте составляет около 95 тысяч поездок, с момента запуска проекта в регионе в феврале 2021 года по ней оплатили проезд более 36,5 миллиона раз, сообщили в региональном Минтрансе.

После каждой десятой поездки скидка по «Тройке» увеличивается на 7%. При этом максимальная скидка составляет 35%.

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«По поручению губернатора Андрея Воробьева во всех автобусах подмосковных перевозчиков реализована возможность оплаты транспортной картой „Тройка“. Это удобный способ оплаты, позволяющий пассажирам существенно экономить», — сообщила зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.

Средства на карте «Тройка» хранятся в течение пяти лет с момента последнего пополнения.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы помогаем другим регионам подключаться к ней <…> Благодарим лично губернатора Московской области Андрея Воробьева за сотрудничество», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Подмосковье пассажиры могут оплатить проезд «Тройкой» на всех автобусных маршрутах.

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