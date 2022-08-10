Пассажиры Подмосковья оплатили «Стрелкой» больше 40 миллионов поездок с начала года

С начала текущего года пассажиры в Подмосковье оплатили транспортной картой «Стрелка» всех видов более 40 миллионов поездок на автобусах Мострансавто. Только за лето было произведено 11,4 миллиона трансакций.

Чаще всего гости и жители Московской области приобретали такие билеты в городе Королев, затем следуют Химки и Ногинск. Самым популярным маршрутом среди владельцев карт «Стрелка» стал № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Ховрино)». На нем местные пассажиры реализовали почти 600 тысяч трансакций. Отметим, что в целом доля именно этой карты в автобусах Мострансавто составляет порядка 36% от общего количества платных поездок.

Если оплачивать проезд по карте «Стрелка», то работает система дополнительных скидок: например, после каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%. После каждой 51-й поездки выгода составляет сразу 35%. Для учащихся скидка составляет от половины до 99%. Купить и пополнить карту можно на многих автовокзалах и автостанциях Мострансавто.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что жители Подмосковья стали реже жаловаться на расписание автобусов.