Подмосковье 02 декабря 2022, 15:18 Пассажиры Подмосковья больше 500 раз проехали по новым маршрутам автобусов

Читать 360tv в

Еще 14 новых автобусных маршрутов запустили в Подмосковье в 2022 году по просьбам жителей. В Минтрансе региона сообщили, что пассажиры совершили более 500 тысяч поездок на этих рейсах.

«Мы регулярно анализируем пассажиропоток и собираем обратную связь от жителей, улучшая движение общественного транспорта Подмосковья. Так, по просьбам жителей были запущены 14 новых маршрутов и еще два — возобновлены», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Реклама

Новые маршруты связали жилые кварталы с метро и железнодорожными станциями, сделав путь на работу и обратно удобным. Ежедневно около восьми тысяч жителей из восьми округов пользуются этими автобусами.

Реклама

Например, маршрут № 20 «Новое Ступино — Михнево» помогает жителям шести поселков добираться до Нового Ступина. В Истре маршрут № 8к обеспечил жителям ЖК «Малая Истра» комфортные поездки до больниц, школ и автостанций. В Одинцове жители попросили запустить автобус от станции МЦД до ЖК «Одинград. Семейный».

Самым востребованным среди новых маршрутов стал № 12к деревня Нефедьево — поселок Нахабино из Красногорска. За полгода пассажиры совершили здесь больше 118 тысяч поездок.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».