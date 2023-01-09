Подмосковье 09 января 2023, 18:29 Пассажиры Подмосковья больше 18 миллионов раз воспользовались общественным транспортом в праздники

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Жители и гости Московской области проехали на общественном транспорте в новогодние праздники более 18,2 миллиона раз. Наиболее интенсивный пассажиропоток был 31 декабря — в этот день было совершено свыше 2,2 миллиона поездок.

Почти 9 миллионов поездок зафиксировали в электропоездах, в автобусах — около 9,2 миллиона. Таким образом, в 2023 году пассажиропоток в общественном транспорте Московской области вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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«Минтрансом Подмосковья проводился постоянный контроль с помощью камер на остановках, инспекторов на линии, а также поступающих обращений в социальные сети и на портал „Добродел“. В случае выявления неполадок принимались оперативные меры», — сообщила зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова.

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По поручению губернатора Андрея Воробьева в праздничные дни была обеспечена бесперебойная работа общественного транспорта Подмосковья. Так, жители могли быстро добраться до основных мест притяжения. Больше всего поездок было совершено до Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» в Истре — более 17,5 тысячи транзакций.

Самым популярным железнодорожным направлением стало Ярославское — пассажиры совершили около 1,6 миллиона поездок.