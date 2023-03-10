Подмосковье 10 марта 2023, 14:34 Пассажиры перевезли свыше 52 тысяч животных на поездах ЦППК зимой

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Пассажиры перевезли свыше 52 тысяч животных в поездах ЦППК за зиму. В этом сезоне число поездок с питомцами выросло на 13% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего их перевозили на Казанском, Ярославском и Курском направлениях.

За январь пассажиры купили билеты для питомцев более 18 тысяч раз. Чаще всего они перевозили кошек и собак. Также за зиму в поездах проехались семейство морских свинок и чемпион породы ши-тсу.

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Купить билет для питомца жители могут в кассах или на билетном автомате. Стоимость будет зависеть от маршрута и категории поезда и составит 25% от полного тарифа. Билет на собак-повадырей оформлять не нужно — они путешествуют бесплатно.

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По правилам, животные должны не мешать другим пассажирам — маленькие особи перевозятся в клетках и корзинах на местах для ручной клади, а крупные животные едут в тамбуре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году. Рядомс ними появятся комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные дорожки.

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