29 декабря 2022, 13:09
Пассажиры оценили свыше 80 поездок в такси Подмосковья с помощью QR-кода в салоне
Минтранс Подмосковья подвел итоги по работе такси в 2022 году. За это время в Московской области создали рейтингование перевозчиков, запустили виртуального помощника и ввели мораторий на проверку легального такси.
Ведомство в этом году уделило большое внимание проведению профилактических мероприятий. Также в Подмосковье усилили контроль за нелегальными перевозчиками — в 2022 году было изъято более 3,5 тысячи транспортных средств.
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«Наша задача сделать поездки в такси безопасными для пассажиров, а для перевозчиков — прозрачными и выгодными. В этом году в связи с ограничением проведения контрольно-надзорных мероприятий мы провели большую работу по профилактике недопущения обязательных требований, установленных законом в сфере таксомоторных перевозок», — рассказал первый заместитель министра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин.
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Помощь оказывали и предпринимателям, автомобиль которых находится в собственности. В этом году представители таксомоторной отрасли Московской области получили более 35 тысяч разрешений на осуществление деятельности. С 28 марта сделать это стало возможно за 1 рабочий день.
В июле Минтранс Подмосковья запустил в «Телеграме» чат-бот Анна. За это время виртуальный помощник ответил на вопросы более 400 человек. Анна продолжит работу и дальше. Кроме того, в регионе внедрили систему рейтингования перевозчиков такси, а в салонах транспортных средств появились QR-коды. С их помощью пассажиры могут оставить отзыв о качестве поездки.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал комфортный общественный транспорт одним из приоритетов Подмосковья.
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