Подмосковье 05 сентября 2023, 16:41 Пассажиры МЖД совершили более 469 миллионов поездок с начала года "Московская Железная дорога"

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Свыше 487 миллиона человек воспользовались Московской железной дорогой с начала года. Это на 2,6% больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в пригородном сообщении совершили 469,4 миллиона поездок, еще 18,5 миллиона — в дальнем следовании.

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В ведомстве добавили, что с начала года пассажиропоток увеличился на 6% по сравнению с прошлым годом.

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