Пассажиры МЦД сэкономили 2 млрд рублей благодаря тарифу «Кошелек»

За время работы МЦД пассажиры сэкономили не менее двух миллиардов рублей. На это повлияли тарифы. Так, например, пересесть на метро и МЦК можно бесплатно в течение 1,5 часа.

А сделать это удастся при оплате проезда по тарифу «Кошелек» на карте «Тройка». Такая система помогает пассажирам экономить и комфортно добираться до нужного места.

Это подчеркнул заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. Он рассказал, что сегодня пассажиры МЦД могут сэкономить до 75% трат за проезд.

Реализовывая подобные проекты, мы создаем не только комфортный и современный, но еще и доступный транспорт для наших жителей Максим Ликсутов.

По его словам, это важное изменение, которое коснулось бюджета миллионов семей. Ликсутов добавил, что обновленные поезда на МЦД делают поездки по столице и области удобными.

Ранее вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков рассказал, что запуск «Тройки» на областных маршрутах проведут в несколько этапов. Карта заработала в регионе 1 февраля.