Подмосковье 07 июля 2023, 12:30 Пассажиры «Мострансавто» забыли в автобусах более 650 вещей с начала года Минтранс Подмосковья

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Пассажиры подмосковных автобусов забыли более 650 вещей с января. Чаще всего это были транспортные и банковские карты.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что к распространенными находкам относятся также шапки и солнцезащитные очки. А вот самыми необычными предметами, которые забывали пассажиры, стали ведро с огурцами, огородное чучело и ящик с инструментами.

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Если вещь забыта в астобусе или на автостанции, пассажиру нужно заполнить форму на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи». Необходимо выбрать дату и время потери и маршрут, а также кратко описать забытый предмет. Все вещи, за исключением скоропортящихся продуктов, хранятся до востребования в течение полугода, а затем утилизируются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы пассажирского транспорта в регионе.

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