15 мая 2023, 11:58
Пассажиры «Мострансавто» забыли в автобусах более 500 вещей с начала года
С начала года пассажиры «Мострансавто» забыли в автобусах около 500 вещей. Самыми частыми находками стали транспортные и социальные карты.
Самыми необычными вещами, найденными в автобусах, в этом году стали грабли, хомяк в клетке, глобус и товары для взрослых.
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При обнаружении бесхозного предмета пассажиры должны вызвать водителя или сотрудника охраны. Найти забытые вещи можно, позвонив по номеру 8 (800) 700-31-13 или отправив сообщение в социальные сети компании. Все вещи хранятся до полугода, а затем утилизируются. Для обращения в бюро находок необходимо иметь с собой паспорт.
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Автобусы
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