Подмосковье 17 мая 2023, 13:48 Пассажиры «Мострансавто» стали чаще оплачивать проезд банковскими картами Минтранс Подмосковья

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Количество поездок, оплаченных банковскими картами, выросло в «Мострансавто» на 11% с начала года. Таким образом пассажиры совершили более 40 миллионов поездок. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

С января больше всего оплат зафиксировали на маршрутах МАП № 10 Королева, МАП № 8 Химок и МАП № 11 Балашихи. Чаще всего банковскими картами пассажиры оплачивали проезды на маршруте № 344 «Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро Ховрино)». На втором и третьем местах оказались маршруты № 22 (Пушкино) и № 348 (Лыткарино).

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Пассажиры «Мострансавто» могут оплачивать проезды как банковскими картами, так и транспортными и социальными картами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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