Подмосковье 03 марта 2023, 11:46 Пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 90 миллионов поездок зимой

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Жители и гости Подмосковья совершили свыше 90 миллионов поездок на автобусах «Мострансавто» за зиму. Из них более 32,6 миллионов операций провели в декабре.

Как рассказали в Минтрансе, самыми популярными маршрутами стали № 344 «Химки — Москва», № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка» и № 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная». На них совершили 1,2 миллиона, миллион и 940 тысяч поездок.

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За три месяца пассажиры оплатили проезд социальными картами 42 миллионов раз, банковскими — 26 миллионов и свыше 21 миллиона транспортными.

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