Подмосковье 14 февраля 2024, 15:54 Пассажиры Мострансавто совершили свыше 8 миллионов поездок по карте «Стрелка» с начала года Пресс-служба Минтранса МО

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Свыше 8,4 миллиона поездок совершили жители и гости Московской области в автобусах Мострансавто с начала года при помощи транспортных карт «Стрелка». Доля использования карт составила более 30% от всех платных поездок.

Наибольшей популярностью среди держателей карт «Стрелка» пользуются такие маршруты, как № 348 «Лыткарино (Автостанция) — м. Котельники», № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)», а также № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)».

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Наибольшее количество поездок с использованием карты «Стрелка» зафиксировали в МАП № 10 в Королеве, где пассажиры осуществили более 1,2 миллиона транзакций, в МАП № 12 в Ногинске и в МАП № 8 в Химках, где пассажиры оплатили проезд свыше 920 тысяч раз.

Картой «Стрелка» жители Подмосковья могут оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах Мострансавто. Специалисты компании также разработали систему лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а начиная с 51-й поездки она составляет 35%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году. Он подчеркнул, что при разработке новых маршрутов задействуют искусственный интеллект.

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