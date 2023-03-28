Подмосковье 28 марта 2023, 11:33 Пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 67 тысяч поездок между регионами с начала года

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С начала года жители и гости Подмосковья совершили свыше 67 тысяч поездок между регионами на автобусах «Мострансавто». Они курсируют по 17 маршрутам, соединяющим Подмосковье с Рязанской, Тверской, Владимирской и Ярославской областями.

Как рассказали в «Мострансавто», пассажиры оплатили проект банковскими картами свыше 50 тысяч раз. Еще 16,7 тысячи поездок между регионами совершили по «Стрелке» и «Тройке».

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Самыми популярными маршрутами стали № 120 «Сергиев Посад — д. Жуклино» — 16,8 тысячи поездок, № 124 «Орехово-Зуево — г. Покров» — свыше 11 тысяч платежей и № 102 «Диспетчерско-кассовый пункт г. Серпухов — с. Курилово» — более 9,3 тысячи поездок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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