Подмосковье 17 февраля 2023, 12:45 Пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 36 тысяч поездок в другие регионы с начала года

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С начала 2023 года жители и гости Подмосковья совершили свыше 36 тысяч поездок между регионами на маршрутах «Мострансавто». Компания обеспечивает транспортную связь с Тверской, Владимирской, Рязанской, Ярославской и другими областями.

Самым популярным маршрутом стал № 123, связывающий Сергиев Посад и деревню Жуклино. На нем совершили свыше девяти тысяч поездок. Еще почти шесть тысяч раз пассажиры проехали по маршруту № 124 «АВ г. Орехово-Зуево — ОП г. Покров» и свыше пяти тысяч на № 102 «Диспетчерско-кассовый пункт г. Серпухов — с. Курилово».

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Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами. С их помощью провели 27,5 тысячи операций. Еще девять тысяч транзакций совершили по картам «Стрелка» и «Тройка».

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье первым в стране сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Они помогут решать проблему с графиками движения.

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