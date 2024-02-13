Подмосковье 13 февраля 2024, 12:45 Пассажиры «Мострансавто» совершили почти 430 тысяч поездок на маршруте в форме сердца за год Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Пассажиры «Мострансавто» совершили почти 430 тысяч поездок на маршруте № 390 Ржавки — Зеленоград (ст. Крюково) за год. Его признали самым романтичным в регионе — схема движения по форме напоминает сердце.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, протяженность маршрута составляет три километра, а по форме он напоминает сердце. На автобусах № 390 можно доехать до социальных объектов, в том числе к поликлиникам и школам.

Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

За год на этом маршруте пассажиры оплатили проезд социальными картами более 223 тысяч раз. Еще свыше 120 тысяч транзакций провели по банковским картам и более 83 тысяч — «Стрелкой» и «Тройкой».

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