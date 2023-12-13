Подмосковье 13 декабря 2023, 11:46 Пассажиры «Мострансавто» совершили почти 403 миллиона поездок с начала года АО "Мострансавто"

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С начала года жители и ости Подмосковья совершили почти 403 миллиона поездок на автобусах «Мострансавто». Это на 13% больше, чем в прошлом году.

Самыми популярными маршрутами стали №22 «станция Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» и №21 «станция Пушкино — Красноармейск». Тройку лидеров замкнул маршрут №1 «станция Подлипки — улица Силикатная».

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«Больше всего поездок с начала этого года пассажиры совершили с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича. По сравнению с прошлым годом показатель поднялся на 12% и составляет свыше 196 миллионов операций», — прокомментировали в "Мострансавто".

Число операций по банковским картам превысило 118 миллионов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с обращениями жителей Московской области, поступающими на работу общественного транспорта.

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