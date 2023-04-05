Подмосковье 05 апреля 2023, 13:05 Пассажиры «Мострансавто» совершили почти 35 миллионов поездок в марте Минтранс Подмосковья

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Автобусы «Мострансавто» перевезли в марте на 4% больше пассажиров, чем за этот же месяц годом ранее. Жители Подмосковья и гости региона проехали по разным маршрутам 34,4 миллиона раз.

Самым загруженным днем месяцем стало 17 марта, когда на маршрутах компании было зафиксировано свыше 1,3 миллиона поездок.

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Самым востребованным в марте оказался маршрут № 344 «Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро Ховрино)». Пассажиры проехали по этому пути более 490 тысяч раз.

Первое место по количеству поездок занял МАП № 10 в Королеве. Здесь провели более пяти миллионов операций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье запустили 49 новых автобусов с USB и кондиционерами.

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