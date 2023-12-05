Подмосковье 05 декабря 2023, 13:50 Пассажиры «Мострансавто» совершили почти 2 миллиона поездок до аэропортов с сентября АО "Мострансавто"

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Пассажиры совершили почти два миллиона поездок на автобусах «Мострансавто» до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский с начала сентября. Компания обслуживает 16 таких маршрутов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, за это время пассажиры более 800 тысяч раз оплатили проезд банковскими картами, свыше 430 тысяч раз — «Стрелкой» и «Тройкой» и около 756 тысяч раз социальными картами.

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Самым популярным маршрутом стал № 21 «Лобня — Шереметьево». Им воспользовались 492 тысячи раз.

Пассажирам напомнили, что багаж можно провозить бесплатно только при его общих параметрах до 120 сантиметров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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