Подмосковье 01 декабря 2022, 13:45 Пассажиры «Мострансавто» совершили более 98 миллионов поездок осенью

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Этой осенью жители и гости Подмосковья совершили более 98 миллионов поездок на автобусах «Мострансавто». Самым популярным маршрутом сезона стал № 344 Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро «Ховрино») — пассажиры совершили около 1,3 миллиона поездок.

Второе и третье по популярности места заняли маршруты № 22: станция Пушкино — Ивантеевка и № 1: станция Подлипки — улица Силикатная. Их показатели превысили 1,1 миллиона и 930 тысяч соответственно.

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Среди межмуниципальных автотранспортных предприятий по общему количеству поездок, совершенных пассажирами, лидирует МАП № 10 Королева. На его маршрутах пассажиры проехали 14 миллионов раз.

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За три месяца с помощью банковских карт было зафиксировано свыше 27 миллионов операций. Также пассажиры часто оплачивали проезд транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». С их помощью было совершено более 22,4 миллиона транзакций.

«Мострансавто» обслуживает свыше 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линиях работает около четырех тысяч автобусов.

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