Подмосковье 14 августа 2023, 13:24 Пассажиры «Мострансавто» совершили более 450 тысяч поездок до СНТ с апреля МТДИ МО

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С апреля жители и гости Подмосковья совершили более 450 тысяч поездок на сезонных маршрутах «Мострансавто». В этом году компания обслуживает более 40 маршрутов к СНТ, а дополнительное транспортное сообщение организовали более чем в 20 городских округах.

Чаще всего пассажиры оплачивали проезды с помощью социальных карт — более 315 тысяч транзакций. Банковскими картами расплатились свыше 87 тысяч раз, «Стрелкой» и «Тройкой» — около 50 тысяч раз. Самым популярным сезонным маршрутом стал № 10 Автостанция — Юбилейное в Шатуре. Им воспользовались более 65 тысяч раз.

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Автобусы курсируют на сезонных маршрутах по пятницам, субботам и воскресеньям. Отмечается, что некоторые дачные маршруты проработают до начала ноября. С графиком движения транспорта можно ознакомиться на остановках, расположенных на пути следования маршрутов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, проводят замену остановочных павильонов.

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