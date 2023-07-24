24 июля 2023, 13:42
Пассажиры «Мострансавто» совершили более 360 тысяч поездок на дачи в Подмосковье с апреля
С апреля 2023 года пассажиры «Мострансавто» совершили более 360 тысяч поездок на «дачных» маршрутах Московской области. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
В этом году компания запустила более 40 автобусных маршрутов до СНТ и дачных поселков. И организовали в более чем 20 округах Подмосковья.
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«Самым востребованным маршрутом у пассажиров стал № 10 „Автостанция — Юбилейное“ (МАП № 4 г. Раменское), где зарегистрировано свыше 53 тысяч поездок. Второй по популярности сезонный маршрут с показателем в 45 тысяч поездок — № 51 „Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок“ (МАП № 12 г. Ногинск)», — уточнили в ведомстве.
На третьем месте по популярности оказался автобус № 34 «Дмитров — Липино — Канал им. Москвы». С апреля на нем проехались 43 тысячи раз.
По социальным картам на маршрутах зафиксировали более 255 тысяч поездок, по банковским картам — около 70 тысяч, а по «Тройке» и «Стрелке» — еще 40 тысяч.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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