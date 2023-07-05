Подмосковье 05 июля 2023, 12:38 Пассажиры «Мострансавто» совершили более 36 миллионов поездок с начала лета Минтранс Подмосковья

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Жители и гости Подмосковья совершили более 36 миллионов поездок на автобусах «Мострансавто» с начала июня. Промежуточные итоги озвучили в Минтрансе региона.

В тройку самых популярных маршрутов вошли № 344 «Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро „Ховрино“)», № 22 «станция Пушкино — Ивантеевка» и № 348 «Лыткарино (Автостанция) — метро „Котельники“».

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Среди филиалов «Мострансавто» лидером по объему перевозок в июне стал МАП № 10 города Королева.

Самым популярным способом регистрации проезда летом стали социальные карты жителя Подмосковья и москвича, по которым зафиксировано свыше 18,3 миллиона поездок. Больше всего платежей — 10,9 миллиона — прошло по бесконтактным банковским картам. Транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» пассажиры воспользовались 7,4 миллиона раз.

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