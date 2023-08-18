Подмосковье 18 августа 2023, 15:12 Пассажиры «Мострансавто» совершили более 240 миллионов поездок с начала года АО "Мострансавто"

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С начала года жители и гости Подмосковья совершили более 242 миллионов поездок в автобусах компании «Мострансавто». Самым популярным оказался маршрут № 344 «Химки (платформа Левобережная) — Москва (станция метро Ховрино)».

Как рассказали в региональном Минтрансе, в список самых востребованных автобусных рейсов Подмосковья также попали маршруты № 22 «станция Пушкино — Ивантеевка (микрорайон Детская)» и № 348 «Лыткарино (Автостанция) — станция метро Котельники».

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В Мострансавто отметили, что больше всего поездок с начала года пассажиры совершили с помощью социальных карт — более 119 миллионов операций. Кроме того, граждане стали пользоваться бесконтактной оплатой на 12% чаще, чем в прошлом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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