Подмосковье 12 декабря 2022, 15:52 Пассажиры «Мострансавто» совершили более 172 миллионов поездок по социальным картам с начала года

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Более 172 миллионов поездок совершили пассажиры «Мострансавто» с помощью социальных карт в текущем году. Самым популярным маршрутом с начала года стал № 1: «станция Подлипки — улица Силикатная» в Королеве.

По маршруту № 1 в Королеве в 2022 году прошло более 1,95 миллиона операций. На маршрутах № 22 «станция Пушкино — Ивантеевка» и № 3 «станция Химки — улица Дружбы — станция Химки» социальными картами оплатили проезд свыше 1,92 миллиона и более 1,47 миллиона раз соответственно.

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Среди межмуниципальных автотранспортных предприятий лидером по количеству поездок с помощью социальных карт стал маршрут МАП № 12 Ногинска: подразделение зафиксировало почти 24,3 миллиона поездок. За ним следуют МАП № 10 Королева с показателем 24,2 миллиона операций и МАП № 8 в Химках, где было совершено 22,6 миллиона поездок по соцкартам.

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