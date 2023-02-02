Подмосковье 02 февраля 2023, 12:37 Пассажиры «Мострансавто» совершили более 13 миллионов поездок по социальным картам с начала года

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С начала года пассажиры «Мострансавто» совершили около 13,5 миллиона поездок с помощью социальных карт. Это больше показателей аналогичного периода 2022 года на 20,6%.

Самыми популярными маршрутами в январе оказался № 1 «станция Подлипки — улица Силикатная». На нем зафиксировано почти 162 тысячи операций. На втором и третьем местах оказались маршруты № 22 «станция Пушкино — Ивантеевка (микрорайон Детская)» с показателем более 145 тысяч транзакций и № 501 «Люберцы (микрорайон Турист) — Москва (метро „Выхино“)» — свыше 100 тысяч поездок.

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Отмечается, что в автобусах «Мострансавто» проезд можно оплатить с помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка», а также банковскими картами.

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