Подмосковье 01 декабря 2023, 16:24 Пассажиры «Мострансавто» совершили более 124,6 миллиона поездок осенью АО "Мострансавто"

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Осенью пассажиры совершили на автобусах «Мострансавто» более 124,6 миллиона поездок. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Из них более 60 миллионов раз местные жители воспользовались социальными картами, банковскими — еще 37,6 миллиона раз, а «Стрелкой» и «Тройкой» — суммарно почти 27 миллионов.

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Чаще всего пассажиры пользовались автобусами маршрутов № 368 «станция МЦД Долгопрудная — Москва (метро „Ховрино“)» — на нем проехались 1,2 миллиона раз. На втором месте оказался маршрут № 22 «станция Пушкино — Ивантеевка (микрорайон Детская)» — 1,1 миллиона поездок. В тройку по популярности вошел маршрут № 21 «станция Пушкино — Красноармейск» — порядка 835 тысяч транзакций.

Компания обслуживает около 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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