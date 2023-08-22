Подмосковье 22 августа 2023, 12:24 Пассажиры «Мострансавто» совершили более 122 миллионов поездок по социальным картам с начала года АО "Мострансавто"

Читать 360tv в

Компания «Мострансавто» выполнила более 122 миллионов поездок, зарегистрированных с помощью социальных карт жителей Подмосковья и Москвы. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Больше всего льготных поездок — почти 17,2 миллиона — отмечено в Ногинске. На втором месте по объему трафика находится МАП № 10 в Королеве и МАП № 8 в Химках.

Реклама

Самый популярный маршрут у льготников — «станция Подлипки — улица Силикатная», где было зафиксировано 1,3 миллиона поездок с января. За ним следует маршрут № 22 «станция Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)».

В Подмосковье запустят 175 автобусов, на которых жители смогут добираться до станций МЦД. Важно сделать проезд максимально удобным, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.