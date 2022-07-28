Пассажиры «Мострансавто» совершили более 100 миллионов льготных поездок с начала года

Количество льготных поездок на автобусах «Мострансавто» выросло и составляет почти половину от общего пассажиропотока. Активнее всего проезд по социальным картам используют в Королеве, Ногинске и Химках.

Наибольшее количество льготных поездок совершили с начала года пассажиры МАП № 10 города Королева. 14,4 миллиона раз проезд на автобусах этого филиала регистрировался по социальным картам. Самым востребованным стал городской маршрут № 1 «станция Подлипки — улица Силикатная» (почти 1,2 млн поездок).

Второе место по объему пассажиропотока (более 14,3 миллиона операций) у МАП № 12 в Ногинске. Тройку лидеров с показателем в 13,3 миллиона поездок замыкает МАП № 8 в Химках.

В целом, с начала года жители Московской области и Москвы совершили свыше 101 миллиона льготных поездок на автобусах «Мострансавто». Это почти половина от общего объема безналичных регистраций проезда в текущем году.

С 18 июля 2022 года зафиксировать проезд в общественном транспорте Подмосковья можно только одним из безналичных способов. Кроме социальных карт жителя Московской области и Москвы, пассажирам доступна оплата поездок транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также банковскими картами с NFC-чипом.