Подмосковье 04 сентября 2023, 17:09 Пассажиры «Мострансавто» смогут бесплатно получить карты «Стрелка» в автобусах в Подмосковье АО "Мострансавто"

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«Мострансавто» подарит пассажирам транспортные карты «Стрелка». В компании напомнили, что оплата проезда наличными с прошлого года недоступна.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, акция стартовала в Люберцах, где сотрудники компании бесплатно раздавали карты на маршруте № 351. Во вторник, 5 сентября, такую же акцию проведут в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском округе.

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Оплата проезда наличными стала недоступна в Подмосковье в июне прошлого года. Карта «Стрелка» стала одним из способов расплатиться. Сделать это также можно банковской и социальной картами, а также «Тройкой».

«У пассажира, оплатившего проезд безналичным способом, остается электронный билет, подтверждающий факт поездки. В случае наступления страхового случая пассажиры могут получить денежную компенсацию. Безналичный способ оплаты проезда в автобусах Мострансавто не только удобен для жителей региона, так как по картам „Стрелка“ и „Тройка“ действует система скидок, но и предоставляет нам возможность более эффективно отслеживать пассажиропоток», — добавили в ведомстве.

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