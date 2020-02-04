Пассажиры Мострансавто сэкономили более 1,2 млрд рублей на оплате проезда банковскими картами почти за два года

Пассажиры Мострансавто с марта 2018 года смогли сэкономить более 1,2 миллиарда рублей на безналичной оплате проезда. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Всего пассажиры совершили 66,7 миллиона транзакций. Из них более 32% совершено банковскими картами и гаджетами. А общая доля поездок оплаченных безналичным способом (по банковским картам, карте «Стрелке» и социальным картам) в Мострансавто составляет 96%.

Больше всего безналичной оплатой проезда в январе этого года воспользовались жители и гости Люберец. Они оплатили проезд банковской картой свыше 461 тысячи раз. На втором месте оказались пассажиры Домодедова, они прибегли к безналичной оплате почти 380 тысяч раз, а в Одинцове — 350 тысяч.

Платежный сервис позволяет существенно сократить время оплаты проезда, и поездка становится более комфортной. Оплатить проезд по банковским картам и гаджетам с системой NFC можно во всех автобусах Мострансавто.