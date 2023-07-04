Подмосковье 04 июля 2023, 14:59 Пассажиры «Мострансавто» оплатили свыше 55 миллионов поездок банковскими картами с начала года

Читать 360tv в

Пассажиры «Мострансавто» воспользовались банковскими картами для оплаты проезда свыше 55 миллионов раз с начала года. Из них 10 миллионов операций пришлось на июнь.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, большинство оплат с начала года было зафиксировано на маршрутах № 10 в Королеве, МАП № 8 в Химках и № 5 в Подольске. Банковскими картами чаще всего расплачивались за поездки на маршрутах № 344 «Химки — Москва», № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка» и № 348 «Лыткарино (автостанция) — м. Котельники».

Реклама

Пассажиры автобусов компании также могут оплачивать проезд транспортными и социальными картами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом автовокзале в Бронницах. Его открытие стало одним из самых значимых для местных жителей событий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».