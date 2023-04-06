Подмосковье 06 апреля 2023, 11:23 Пассажиры «Мострансавто» оплатили проезд «Стрелкой» более 17 миллионов раз с начала года

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Жители и гости Подмосковья оплатили более 17 миллионов поездок на автобусах «Мострансавто» с помощью транспортной карты «Стрелка» с начала года. Таким способом было совершено почти 36% всех транзакций.

Чаще всего «Стрелкой» расплачивались пассажиры МАП № 10 в Королеве. Там зарегистрировано 2,5 миллиона операций по карте.

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Также самыми востребованными у жителей и гостей Подмосковья маршрутами, оплаченными транспортной картой, стали: № 344 «Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро Ховрино)», № 22 «станция Пушкино — Ивантеевка (микрорайон Детская)» и № 21 «станция Пушкино — Красноармейск».

Оплачивать проезд «Стрелкой» выгодно: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. Так, после каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й составляет 35%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что новые автобусы от российских производителей КамАЗ и ЛиАЗ начали поступать в Подмосковье.

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